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الرئيس يشهد فيلمًا تسجيليًا عن 100 مليون صحة بملتقى الشباب الأفريقي.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 02:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آيات أحمد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حول مبادرة 100 مليون صحة"، وذلك خلال فعاليات جلسة البحث العلمى، بملتقى الشباب العربي الإفريقي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية خاصة في ظل المناظر الخلابة الرائعة التي تتميز بها جوهرة النيل أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وتفاعلوا مع الأغاني قبل انطلاق الحفل.

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