العقدة مستمرة.. إيهاب جلال أكثر المدربين فوزا على حسام حسن

نجح إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى فى قيادة فريقه بالفوز على سموحة الذى يقوده حسام حسن بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب السويس فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



وهو الأمر الذى يشير إلى أن إيهاب جلال نجح فى مواصلة تفوقه الكاسح على حسام حسن بعد فوز أمس حيث التقى المديريان الفنيان من قبل فى 10 مباريات، فاز حسام مرة وحيدة فقط، وخسر أمام جلال 6 مرات، وتعادلا فى 3 لقاءات.



ويعد إيهاب جلال أكثر مدرب خسر أمامه حسام حسن بعد أن نجح فى التفوق عليه فى 6 مباريات مقابل مباراة واحدة تفوق فيها حسام حسن عندما كان يقود المصرى وكان إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك.



وتمكن المصري البورسعيدي من الفوز على منافسه سموحة برباعية مقابل هدفين، افتتح التسجيل السيد فريد لاعب سموحة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، ثم تعادل احمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 15 وينتهي شوط المباراة الأول بهدف لكل فريق.



وفي شوط المباراة الثاني اشتعلت المنافسة، وقلب المصري الطاولة وسجل هدف التقدم عن طريق حسين رجب في الدقيقة 60، ثم عمق جراح سموحة بهدف ثالث عالمي عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 87.



وحاول سموحة العودة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وسجل هدف ثاني عن طريق السيد فريد في الدقيقة 92، ولكن لم تكتمل الفرحة بالتعادل، حيث سجل محمود وادي هدف من تسديدة من منتصف الملعب لتصبح النتيجة 4-2.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد المصري البورسعيدي 41 نقطة ويحتل المركز الرابع ويقترب من منافسه بيراميدز صاحب الـ 48 على المركز الثالث، بينما يواصل سموحة السقوط ويستقر عند النقطة 25، ويصبح في المركز الـ 15.



