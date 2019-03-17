ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة تعلن إطلاق جائزة التميز الفني لإثراء مواهب النابغين

الأحد 17/مارس/2019 - 04:37 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
طارق موسى
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إطلاق جائزة التميز الفنى التى تعد الأولى من نوعها وتمنح بالتعاون بين أكاديمية الفنون بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف ذكى وأكاديمية الفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان ذكى.

وقالت "عبد الدايم"، إن الجائزة تأتى لمحاولة إثراء مواهب النابغين وايمانًا بأهمية دعمهم في الفنون والثقافة، وحرصًا على تواصلهم واطلاعهم على الفكر العالمي الحديث، وإيجاد الفرصة للتلاقى بالدوائر العالمية المتخصصة فى استعادة لتاريخ عريق من البعثات الفنية الخارجية، مشيرة إلى جائزة الدولة للإبداع الفني ستواصل أداء رسالتها الهادفة لتنمية قدرات وخبرات المفكرين والفنانين بغرض الابتكار والتجديد.

من جانبه، قال الدكتور أشرف ذكى، رئيس أكاديمية الفنون، إن جائزة التميز الفنى ينالها الطالب الأول من أبناء معاهد الأكاديمية بالقاهرة (الفنون المسرحية – الكونسرفتوار- البالية- السينما- الموسيقى العربية- النقد الفنى - الفنون الشعبية )، حيث يقضي الفائزون بها شهرًا فى روما يتضمن زيارات ميدانية للمتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية والأكاديميات الفنية، إلي جانب محاضرات نظرية حول إدارة المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الثقافية.

ترشيحاتنا

الأهلي حط الزمالك في دماغه.. لاسارتي يدرس الأبيض ويطلب تسجيلاته

بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

الأسرة تدمرت.. عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي تكشف كواليس الصدمة

قبل موقعة الجزائر.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائيات الكونفيدرالية الأفريقية

السمار نص الجمال.. أحلى 20 إطلالة لدينا الشربيني في عيد ميلادها.. صور

رئيسا المفوضية الأفريقية والكاف في مطار القاهرة قبل المغادرة بعد ملتقى أسوان

شاهد.. حوادث بالدائري ومدخل القاهرة بطريق السويس تؤثر على الحركة المرورية

طارد الإرهابي وأجبره على ترك سلاحه.. البطل المجهول في مجزرة نيوزيلندا

الأهلي يحارب التعصب.. المتحدث الرسمي يساند الزمالك قبل المواجهة الإفريقية

شاهد.. الفنانة دينا ترتدي الحجاب وملابس الإحرام

قتلت بطريقة بشعة.. الكشف عن سبب وفاة عارضة أزياء مغربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا ويعتدون على ضباط الشرطة.. صور

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

فيديو

فيديوجراف| إعصار القنبلة يضرب أمريكا
شاهد .. محمد حماقى يحيي حفلا من على الكرسي
السيسي: البنية الأساسية ضرورة لتغيير وجه القارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: يجب توفير صناديق تمويل لمشروعات البنية الأساسية في أفريقيا.. فيديو
الرئيس السيسي: صناديق تمويل مكافحة الإرهاب تساعد في التقارب العربي الأفريقي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟