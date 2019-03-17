وزيرة الثقافة تعلن إطلاق جائزة التميز الفني لإثراء مواهب النابغين

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إطلاق جائزة التميز الفنى التى تعد الأولى من نوعها وتمنح بالتعاون بين أكاديمية الفنون بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف ذكى وأكاديمية الفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان ذكى.





وقالت " عبد الدايم"، إن الجائزة تأتى لمحاولة إثراء مواهب النابغين وايمانًا بأهمية دعمهم في الفنون والثقافة، وحرصًا على تواصلهم واطلاعهم على الفكر العالمي الحديث، وإيجاد الفرصة للتلاقى بالدوائر العالمية المتخصصة فى استعادة لتاريخ عريق من البعثات الفنية الخارجية، مشيرة إلى جائزة الدولة للإبداع الفني ستواصل أداء رسالتها الهادفة لتنمية قدرات وخبرات المفكرين والفنانين بغرض الابتكار والتجديد.





من جانبه، قال الدكتور أشرف ذكى، رئيس أكاديمية الفنون، إن جائزة التميز الفنى ينالها الطالب الأول من أبناء معاهد الأكاديمية بالقاهرة (الفنون المسرحية – الكونسرفتوار- البالية- السينما- الموسيقى العربية- النقد الفنى - الفنون الشعبية )، حيث يقضي الفائزون بها شهرًا فى روما يتضمن زيارات ميدانية للمتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية والأكاديميات الفنية، إلي جانب محاضرات نظرية حول إدارة المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الثقافية.