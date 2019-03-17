ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جماهير الزمالك تشعل تويتر قبل انطلاق المواجهة المصيرية أمام نصر حسين داي

الأحد 17/مارس/2019 - 06:13 م
الزمالك
الزمالك
محمد بدران
قبل ساعة من مباراة نادى الزمالك مع فريق نصر حسين داى الجزائرى مساء اليوم، جاء هاشتاج "#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك"، ضمن الأكثر تداولا، حيث حرص جمهور نادى الزمالك على تشجيع فريقه قبل المباراة المرتقبة.


وحرص المشاركون فى الهاشتاج على دعم فريق الزمالك، وقال المغردين، ‏قاتلوا من أجلنا ، قاتلوا من أجل الكيان #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.

‏عالفوز جمهورك بيناديك‎#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.


‏ميت عقبة يا اغلى الاوطان ،.. فى عشقك ملك و فى سحرك وطن‎#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.


‏نثق بكم فثقوا بأنفسكم ننتظر منكم الكثير فكونوا علي قدر المسؤولية نحن خلفكم ما دمتم رجالا فلا تخذلونا #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.


ويحتاج الزمالك الفوز أمام بطل الجزائر لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.

 
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وخلفه الأهلي بـ51 نقطة.



ترشيحاتنا

لاعب ليفربول السابق يسجل هدف التعادل لـ فولهام بخطأ فادح لـ فان دايك.. فيديو

العقدة مستمرة.. إيهاب جلال أكثر المدربين فوزا على حسام حسن

طارد الإرهابي وأجبره على ترك سلاحه.. البطل المجهول في مجزرة نيوزيلندا

اندلاع حريق ضخم بكنيسة سان سولبيس في باريس.. فيديو

السبب غريب.. فيتا كلوب يشكو سيمبا التنزاني للكاف

ياسمين الخطيب عن مواجهة الزمالك ونصر حسين داي: ليلتنا بيضا

5 معلومات هامة عن مواجهة الزمالك وبطل الجزائر الإفريقية

احذري.. فى هذه الحالة يتحول البقدونس لسم قاتل بعد 30 دقيقة

لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي فولهام.. فيديو

الأسرة تدمرت.. عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي تكشف كواليس الصدمة

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

العثور على جثة طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش داخل مسجد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا ويعتدون على ضباط الشرطة.. صور

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

فيديو

حميد أحداد يهدر هدفا للزمالك أمام نصر حسين داي .. فيديو
الزمالك ونصر حسين داي.. جنش ينقذ مرماه وغياب هجومي أبيض بعد 20 دقيقة
لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي فولهام.. فيديو
لاعب نيوزيلندي يسجل هدفًا ويسجد حدادًا على أرواح شهداء المسجدين
يوسف بن عودة: مشروع نيوم من أهم الفرص أمام القارة الأفريقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟