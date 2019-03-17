جماهير الزمالك تشعل تويتر قبل انطلاق المواجهة المصيرية أمام نصر حسين داي

قبل ساعة من مباراة نادى الزمالك مع فريق نصر حسين داى الجزائرى مساء اليوم، جاء هاشتاج "#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك"، ضمن الأكثر تداولا، حيث حرص جمهور نادى الزمالك على تشجيع فريقه قبل المباراة المرتقبة.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج على دعم فريق الزمالك، وقال المغردين، ‏قاتلوا من أجلنا ، قاتلوا من أجل الكيان #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.



‏عالفوز جمهورك بيناديك‎#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.





‏ميت عقبة يا اغلى الاوطان ،.. فى عشقك ملك و فى سحرك وطن‎#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.





‏نثق بكم فثقوا بأنفسكم ننتظر منكم الكثير فكونوا علي قدر المسؤولية نحن خلفكم ما دمتم رجالا فلا تخذلونا #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.





ويحتاج الزمالك الفوز أمام بطل الجزائر لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.





جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وخلفه الأهلي بـ51 نقطة.







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