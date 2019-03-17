جماهير الزمالك تشعل تويتر قبل انطلاق المواجهة المصيرية أمام نصر حسين داي

قبل ساعة من مباراة نادى الزمالك مع فريق نصر حسين داى الجزائرى مساء اليوم، جاء هاشتاج "#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك"، ضمن الأكثر تداولا، حيث حرص جمهور نادى الزمالك على تشجيع فريقه قبل المباراة المرتقبة.
وحرص المشاركون فى الهاشتاج على دعم فريق الزمالك، وقال المغردين، قاتلوا من أجلنا ، قاتلوا من أجل الكيان #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
عالفوز جمهورك بيناديك#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
ميت عقبة يا اغلى الاوطان ،.. فى عشقك ملك و فى سحرك وطن#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
نثق بكم فثقوا بأنفسكم ننتظر منكم الكثير فكونوا علي قدر المسؤولية نحن خلفكم ما دمتم رجالا فلا تخذلونا #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
ويحتاج الزمالك الفوز أمام بطل الجزائر لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وخلفه الأهلي بـ51 نقطة.
وحرص المشاركون فى الهاشتاج على دعم فريق الزمالك، وقال المغردين، قاتلوا من أجلنا ، قاتلوا من أجل الكيان #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
عالفوز جمهورك بيناديك#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
ميت عقبة يا اغلى الاوطان ،.. فى عشقك ملك و فى سحرك وطن#زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
نثق بكم فثقوا بأنفسكم ننتظر منكم الكثير فكونوا علي قدر المسؤولية نحن خلفكم ما دمتم رجالا فلا تخذلونا #زعيم_تويتر_معاك_يازمالك.
ويحتاج الزمالك الفوز أمام بطل الجزائر لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وخلفه الأهلي بـ51 نقطة.