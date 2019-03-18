رونالدو يتسبب في عقدة لـ ميسي رغم رحيله عن الليجا

اكتسح فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة سجل فيها ليونيل ميسي هاتريك.



ورغم رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، إلا أنها لايزال متصدرًا لـ الأكثر تسجيلًا للثلاثيات "هاتريك" بـ 34، متفوقًا على ميسي صاحب الـ 32 هاتريك.



بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 56 نقطة.

