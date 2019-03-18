طارق السيد: الزمالك نادي القرن

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو نادي القرن، بحكم عدد البطولات التي حصل عليها في القرن الماضي.



وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "لا شك لدي في ذلك، بحكم البطولات في القرن الماضي، الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".



وحرص السيد على تهنئة نادي الزمالك وجماهيره بعبور الفريق مرحلة المجموعات للكونفيدرالية والصعود للدور ربع النهائي.