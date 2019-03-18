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أخبار العالم

إقبال شديد على شراء الأسلحة في نيوزيلندا بعد مجزرة المسجدين

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:50 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايست شيرش، شهدت متاجر الأسلحة نيوزيلندا إقبالا غير معهود على شراء الأسلحة.

فوفقا لما نشره موقع "ستاف" النيوزيلندي، فإن حالة الإقبال تأتي بعدما أشارت رئيسة الوزراء إلي ضرورة تشديد القوانين على شراء الأسلحة.

أعلن تجار الأسلحة توافد أعداد كبيرة من المواطنين على شراء أسلحتهم خشية عدم قدرتهم القيام بذلك عقب تشديد القوانين التي وعدت به رئيسة الوزراء. 

وكان أصحاب المتاجر يشيرون إلي إمكانية رفع الأسعار على الأسلحة نصف الآلية، وهو الأمر الذي الذي دفع الكثيرون إلى حجز الأسلحة بأسعارها الحالية.

يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على المصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.

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