عم ضياء وعم شكشك واللمبي.. نجوم استعانوا بشخصيات فنية لتقديم برامج

لجأ أكثر من فنان فى الفترة الأخيرة لاستغلال شخصية درامية قدمها من خلال أعماله الفنية وحققت نجاحا كبيرا.





وقرر هؤلاء الفنانين استغلال نجاح الشخصيات الدرامية التى قدموها وقرروا تقديم تلك الشخصيات من خلال برامج تليفزيونية، وفي الملف التالي سنستعرض أهم الفنانين الذين استغلوا شخصياتهم الدرامية وقدموها فى برامج تليفزيونية.





مصطفى خاطر :

استعان الفنان مصطفى خاطر بشخصية عم شكشك والتى حققت نجح كبير من خلال مسرح مصر والذى قدمته برفقة الفنان أشرف عبد الباقى وويزو وعلى ربيع وآخرين.





وتعتمد فكرته على شخصية رئيسية وهي عم شكشك الذي يسكن في إحدى المناطق الشعبية العتيقة المزدحمة، والأحداث أيضا، يقدم في البرنامج 5 فقرات ويستضيف العديد من النجوم.





وعم شكشك بالنسبة لأهل المنطقة بمثابة شيخ الحارة وحكيمها وكبيرها، فإذا كان الموضوع متعلقا بالاقتصاد فيكون هو الخبير، وإذا كان الموضوع يتعلق بالطب فهو كبير الأطباء، أي مجال يستطيع شكشك أن يُفتي فيه مع أهل حارته سواء كان رياضيًا أو اجتماعيًا أو تربويًا أو فنيًا.. إلخ. يبدأ يوم شكشك كبداية حلقة البرنامج فإذا كانت فكرة الحلقة عن التعليم نشاهده في مدرسة حكومية ويقوم بتقديم الحلقة من خلال مقدمة كوميدية عن التعليم بمختلف مراحله وتخصصاته، كما يتناول عددا من المشكلات التي تمس المصريين بشكل مباشر مثل مشكلة فاتورة الكهرباء أو التعليم والدروس الخصوصية وغيرها من المشكلات.





وستكون الفقرة مصحوبة بشخصيات حول شكشك مناسبة للحدث والفكرة التي تدور حولها الحلقة، حيث يوجه شكشك النصح لأهل الحارة بالحلول وكيفية التغلب على الصعاب، وما العوامل التي أدت للمشكلة من وجه نظره.





ويستضيف عبر الحلقات نجوم كثيرين في مجالات عدة الفن والرياضة.





عم ضياء:

قدم الفنان محمد جمعة أدوارا عديدة على مدار مشواره الفني، برز فيها بشدة، لكن التألق والانتشار الجماهيري تحقق من خلال شخصية ( عم ضياء) الكئيب في مسلسل "الوصية".





أصبحت كلمة "كله رايح" التي يرددها (عم ضياء) في المسلسل واحدة من أبرز الكلمات التي علقت في أذهان جمهور المتابع لمسلسلات رمضان بصفة عامة و"الوصية" بشكل خاص، كما انتشرت الكلمة بشكل خاص في العديد من الرسومات الساخرة بواقع التواصل الاجتماعي واليوم تم تحويله الى برنامج تليفزيونى .





محمد سعد:

استغل الفنان محمد سعد شخصية اللمبي التى قدمها من خلال أكثر من فيلم ومنهم اللمبى واللى بالى بالك وغيرها من الأفلام.





واشتغل محمد سعد الشخصية وقدمها من خلال برنامج وش السعد والذي حقق نجاحا كبيرا.





ووش السعد برنامج كوميدي يقدمه (محمد سعد) حيث يعرض من خلاله مجموعة من الاسكتشات تتناول مواضيع اجتماعية متعددة وفي كل حلقة يستضيف مجموعة من الفنانين يتحاور معهم عن القضية المطروحة في الحلقة.



