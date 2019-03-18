شاهد.. أبرز أزياء المشاهير خلال الأسبوع.. غادة عبد الرازق وسمية الخشاب تخطفان الأنظار.. وراندا البحيرى بفستان صادم.. وسعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون

راندا البحيرى بإطلالة صادمة

-سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون

-غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة تخطف الأنظار



ظهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون فى إحدى المهام الرسمية ببلوزة أنيقة باللون الموف الفاتح وتميز التصميم بالقماش الستان الناعم من gucci والتي بلغت تكلفتها 1,300 دولار أمريكي، ونسقت معها بنطلون فورمال باللون الأسود من Jigsaw، فيما انتعلت حذاء أنيقا باللون الأسود من Gianvito Rossi وكانت قيمته 695 يورو، وحملت حقيبة يد متوسطة الحجم من Aspinal of London، بلغ ثمنها 495 يورو.



غادة عبد الرازق



خطفت الفنانة غادة عبد الرازق الأنظار بجلسة تصوير جديدة، اعتمدت خلالها على إطلالة ملفتة من اختيار الاستايلست عبير الأنصارى، حيث ارتدت بلوزة باللون الفضى اللامع، ونسقت معها بنطلون أسود ذات الوسط العالي، كما انتعلت حذاء أحمر ذا كعب عالى.



راندا البحيرى



ظهرت خلال مشاركتها فى حفل ملكة جمال المحجبات بإطلالة غير موفقة، فارتدت فستانا فضيا لامعا منفوشا، واتسم التصميم بحزام أسود حول منطقة الخصر، ومنحها الفستان وزنا زائدا أكثر مما تبدو عليه.



بسمة بوسيل



تألقت الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزقا ونسقت معه تى شيرت أبيض صيفيا، فيما اعتمدت على حزام أسود حول منطقة الخصر، وظهرت بحقيبة صغيرة بجانب الحزام.



وظهرت مرة أخرى بجمبسوت جينز أنيق، تميز بحزام حول منطقة الخصر، ونسقت معه حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود.



أمل كلونى



اعتمدت المحامية أمل علم الدين خلال حضورها Post Code Lottery الخيري في إسكتلندا على إطلالة عصرية من توقيع ستيلا مكارتني، حيث ارتدت جمبسوت باللون الكحلي تميز بصيحة الكتف الواحد، كما اتسم التصميم بأنه فضفاض من الجزء الأسفل وبحزام أسود عريض حول منطقة الخصر، بلغ ثمنه 2.692 دولارا أمريكيا، ونسقت معه كلاتش بنقوشات التايجر وحذاء كحلي أنيقا بكعب عالٍ من Louboutin ويبلغ ثمنه نحو 695 دولارا أمريكيا.



أنغام



تألقت المطربة أنغام، خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية، بفستان أنيق طويل ذي أكمام طويلة جمع بين اللون الأسود والفضى، كشف عن قوامها الرشيق.



سمية الخشاب



خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت خلالها ببنطلون جلد أسود ونسقت معه بلوزة بيضاء اتسمت بصيحة الأوف شولدر، فيما اعتمدت على ماكياج وتسريحة شعر متناسقتين مع إطلالتها الأنيقة.



ديانا كرزون



لفتت ديانا الأنظار الأنظار بإطلالتها الأنثوية الجذابة، حيث ارتدت فستانا فوشيا أنيقا بدون حمالات، وحمل بعض التطريزات الخفيفة وحزاما رفيعا حول منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بطقم ألماس أنيق.

تنوعت إطلالات المشاهير من الفنانات خلال الأسبوع الماضي، واللاتي ظهرن بمزيج بين التصميمات الكلاسيكية والجريئة وغير الموفقة أيضا، وفى هذا السياق نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز أزياء وإطلالات المشاهير على مدار الأسبوع الماضي.