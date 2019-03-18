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فن

مرض الصدفية يشوه وجه كيم كارداشيان.. صورة

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:14 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
شروق ابراهيم
ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بوجه حزين، في صورة سيلفي نشرتها على حسابها بموقع "انستجرام"، كاشفة فيها عن بقع مرض الصدفية التي تملأ وجهها.

وعلقت "كيم" التي تبلغ من العمر 38 عاما: "صباح الخير صدفية"، وتعد هذه المرة ليست الأولى التي تكشف فيها النجمة الأمريكية عن إصابتها بالصدفية التي تحاول معالجتها بالأعشاب.

ومرض الصدفية مرض مزمن غير معدٍ يصيب الجلد والمفاصل والأظافر. يظهر في الرجال والنساء وفي كل الأعمار لكن خصوصا في البالغين، ويعتقد أن للوراثة سبب في حدوثه مع عوامل خارجية هي الإكثار من شرب الكحول أو التوتر العصبي أو بعض الالتهابات.
مرض الصدفية يشوه وجه كيم كارداشيان.. صورة

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