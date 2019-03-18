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محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:40 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
انتهت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب شاوه ومحلة دمنة في بطولة مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية بفوز شاوه 2-صفر، ليمثل بذلك فريق شاوه محافظة الدقهلية في بطولة مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية .

شهد المباراة النهائية للبطولة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ورمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وفتحي عوض الله مدير منطقة الدقهلية لكرة القدم وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والرياضية بالمحافظة.

ووزع المحافظ بعد انتهاء المباراة الميداليات على الفرق الثلاثة الأولى على مستوى المحافظة وهي شاوه في المركز الاول ومحلة دمنة في المركز الثاني ومنشأة البدوي في المركز الثالث .

وقدم المحافظ التهنئة للفرق الفائزة، قائلا: "إن ما شاهدته اليوم يؤكد قدرة الشباب على تحقيق البطولات وخوض المنافسات الشريفة بين جميع الفرق". وتمنى شاروبيم لفريق شاوه الفوز في مبارياته القادمة.

ويحصل فريق شاوه بعد فوزه بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني "محلة دمنة" على 75 ألف جنيه، ويحصل فريق منشأة البدوي صاحب المركز الثالث على 50 ألف جنيه مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور
محافظ الدقهلية يهنئ فريق شاوه بعد فوزه بدورى المراكز..صور

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