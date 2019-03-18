وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يفتتحان معرض ديارنا .. صور

افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان معرض ديارنا لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة أسوان بحديقة درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة فى الفترة من 16 وحتى 26 مارس الحالى.



وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، فضلًا عن رئيس مدينة أسوان حيث يأتى ذلك ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام على أرض أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لشباب الدول العربية والإفريقية .



وخلال تفقدهما لمكونات المعرض الذى يقع على مساحة 450 مترا مربعا ويشارك فيه 40 عارضا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، ، والمنيا ، والقاهرة ، وجنوب سيناء ، بالإضافة إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ، أوضحت الدكتورة غادة والى أن معرض ديارنا بأسوان يأتى ضمن سلسلة معارض ديارنا التى تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية لتكون على أعلى مستوى من الجودة والتنظيم حيث تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، بجانب زيادة عدد المشاركين والعارضين والزوار وذلك من أجل تعظيم الفائدة وضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل والتى تهدف جميعها إلى مساندة الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها فى محل إقامتهم.



وقالت إن المعروضات من المنتجات المشاركة بالمعرض تمثل نموذجًا من الإبداع والتنوع من الصناعات اليدوية التى تحمل التراث المصرى الأصيل ممثلًا فى منتجات التوابل وأعمال الخرز والخوص والطاقية النوبى ، ومنتجات أخميم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة ، وأيضًا منتجات خشب السرسوع والفركة والفخار ذات الألوان الرائعة ، وأيضًا السجاد والكليم بأنواعه خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة، وأشغال الصدف والألباستر، إضافة للمشغولات النحاسية والسياحية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية ومشغولات العرجون والمنتجات الجلدية .



فيما أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالمستوى الفنى وجودة جميع المنتجات المعروضة ، بجانب تعدد وتنوع أنماطها وأشكالها لتعبر عن مختلف عناصر وجوانب التراث الأصيل حيث تغطى معظم احتياجات البيت المصرى ، مقدمًا شكره وتقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة غادة والى ودورها الرائد فى رعاية الأسر المنتجة ومساندتها من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والمشروعات المتخصصة ومنها تنظيم هذا المعرض الحيوى فى أسوان والتى شهدت تنظيم العديد من المعارض .



ولفت إلى أن حرص المحافظة على تنظيم هذه المعارض يهدف إلى التسويق الجيد لمنتجات الأسر الأسوانية المنتجة وتحويلها إلى وحدات إنتاجية تحقق الاستغلال الأمثل لمختلف الخامات والموارد البيئية التى تتميز بها المحافظة واستثمارها ليكون لها قيمة اقتصادية مضافة بما يساهم فى رفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة ، علاوة على توفير الكثير من فرص العمل ، فضلًا عن المشاركة فى دعم عمليات التنمية بالمجتمع بالشكل المطلوب .



وأكد المحافظ أنه تم اختيار موقع وتوقيت مثالى للمعرض لزيادة عدد المترددين على المعرض من زوار المحافظة من المشاركين فى الملتقى والاطلاع على المنتجات والمشغولات اليدوية الأسوانية التى تشتهر بجودتها وقيمتها الفنية ، كما تعتبر أحد عوامل الجذب السياحى للمحافظة.

