ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

النجوم ٢٠٠١ يفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:27 م
فريق النجوم تحت ١٧
فريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد 2001
عمرو ابو بكر
حقق فريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - بقيادة أحمد الضظوي الفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الأسيوطي سبورت ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الجمهورية.

أحرز أهداف نادي النجوم محمود جهاد ومحمد عيد الشهير بـ "الليمبي" وعبد الله سمير الشهير بـ "الساحر".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم الى ٤٠ نقطة ، ويتجمد رصيد نادي بيراميدز عند ٢٨ نقطة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - من أحمد الضظوي مديرًا فنيًا للفريق ، إبراهيم عبد الصمد مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين ، حمدي حسين مدربًا لحراس المرمى ، طه علي مديرًا إداريًا ، أحمد حسن طبيب الفريق.

ترشيحاتنا

لن تصدق..كوب مياة غازية يوميًا يقودك للموت

بعد تأهل الأهلي والزمالك.. موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

أردوغان يتحدى كل مهاجمي تركيا بعد حادث مسجد نيوزيلندا

فيديوجراف | تعرف على أقصى عقوبة لمنفذ هجوم نيوزيلندا.. والسبب؟

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في هولندا إلى 3 قتلى

سلطنة عمان تقرر الانسحاب من أوبك+

صبي البيض يجمع 40 ألف دولار تبرعات لـ ضحايا مسجدي نيوزيلندا..فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورتها مع العوضي.. والجمهور: ربنا عوضك خير

بيومي يشكر جروس ولاعبي الزمالك على الأداء المميز بالدوري والكونفدرالية

عملية زرع شعر تنهي حياة رجل

بيان شديد اللهجة للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا بعد هجوم نيوزيلندا

أسرة منفذ هجوم أوتريخت في هولندا تكشف ملابسات ودوافع الجريمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رؤساء النواب والوزراء والمقاولون العرب يضعون حجر أساس محور وكوبرى دراو بأسوان.. صور

فيديو

مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو
الكاف: مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم.. والسيسي يسعى لتخرج بشكل جيد
رئيس الاتحاد الأفريقى: لا أحد يعلم مصر أكثر من السيسي.. فيديو
شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟