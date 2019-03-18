النجوم ٢٠٠١ يفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة

حقق فريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - بقيادة أحمد الضظوي الفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الأسيوطي سبورت ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الجمهورية.



أحرز أهداف نادي النجوم محمود جهاد ومحمد عيد الشهير بـ "الليمبي" وعبد الله سمير الشهير بـ "الساحر".



بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم الى ٤٠ نقطة ، ويتجمد رصيد نادي بيراميدز عند ٢٨ نقطة.



ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - من أحمد الضظوي مديرًا فنيًا للفريق ، إبراهيم عبد الصمد مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين ، حمدي حسين مدربًا لحراس المرمى ، طه علي مديرًا إداريًا ، أحمد حسن طبيب الفريق.