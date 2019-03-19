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حوادث

طلبت من زوجها علبة جبنة كيرى فاشترى لها بريزيدن فخلعته

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:32 ص
خناقة بين زوجين
خناقة بين زوجين
قامت الدنيا ولم تقعد بين الزوجين بسبب علبة جبنة كيرى.. لا تستغرب وانت تقرأ تلك السطور القادمة فمحاكم الاسرة مملؤة بالقصص والمآسى منها بسبب العيشة والبيوت اسرار لكن قصة اليوم اغرب من الخيال.
 الزوجة الثلاثينية أقامت دعوى خلع لزوجها فى محكمة الأسرة بامبابة بسبب عدم شراء جبنة حلفت الزوجة بكافة الإيمان بانها ستخلع زوجها البخيل.

 تقول الزوجة: تزوجت منذ فترة زواج صالونات تقليدي وتم الاتفاق بين الأسرتين على إتمام الزيجة سريعا لم تظهر عيوب زوجى خلال فترة الخطوبة ولكن بعد الزواج بدأت علامات العناد تظهر فى تعاملاته معى عندما أطلب منه شراء بعض الأشياء فيجلب غيرها وكاننا فى حالة حرب.
  
وتابعت الزوجة: طلبت من زوجها شراء جبنه كيري فأحضر جبنه بريزيدن بدلا منها وكان نفسى فيها وبعد إحضارها قولت له انا بقولك نفسى فى جبنة كيرى تجيب بريزيدن فاعتبرت ذلك بخجلا منه ووقعت بيننا خناقة كبيرة وعلى أساس ذلك الموقف قررت إقامة دعوى خلع لإ نهاء زواجى منه بعد 3 اشهر فقط من الزواج.

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