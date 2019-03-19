حازم إمام: الزمالك قادر على التعامل مع أي منافس في الكونفدرالية.. فيديو

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن فريق الزمالك قادر على التعامل مع أي منافس في بطولة الكونفيدرالية، بعدما نجح في عبور دور المجموعات.



واستطرد حازم إمام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد،: أي فريق ينافس على البطولة عليه مواجهة أي فريق، موضحًا أن الزمالك من المفترض أن ينافس على دوري أبطال أفريقيا، وأن الكونفدرالية بطولة مؤقتة.



وأتم تصريحاته: "ياريت الناس متشيلش هم المنافسين، الزمالك فريق كبير ويقدر يتعامل مع أي حد".