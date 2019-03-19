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رياضة

هاني العجيزي: لم أعتزل.. وفريق المزاحمية خان الاتفاق.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:00 ص
هاني العجيزي
هاني العجيزي
محمد رشاد
أكد هاني العجيزي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه شعر بالصدمة بعد الانتقال لفريق المزاحمية أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وقال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يظن أن المزاحمية أحد فرق الدرجة الأولى في الدوري السعودي، لكنه فوجئ أنه من فرق الدرجة الثانية.

وتابع أنه اتفق مع مسئولي المزاحمية على التنازل عن بعض مستحقاته مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به، لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، بل تعاقدوا مع لاعب أجنبي بدلًا منه.

وأضاف أنه بدأ يتدرب مرة أخرى، نافيًا ما تردد عن اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة.

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