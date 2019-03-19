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شيماء عبد الإله: أصبحت مصر المتحدث الرسمي باسم القارة السمراء أمام المجتمع الدولي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:27 م
شيماء عبد الإله
شيماء عبد الإله
مي محمد
قالت شيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وضع على عاتقها دورا هاما للغاية، إذ أصبحت مصر المتحدث الرسمي باسم القارة السمراء أمام المجتمع الدولي بأكمله.

وأوضحت "عبد الإله" خلال الصالون السياسي، الذي نظمته التنسيقية اليوم الثلاثاء، أن الملتقى العربي الأفريقي يعد وجها من أوجه القوى الناعمة، مشيرة إلى أنه يعد بادرة جيدة للغاية لاستخدام القوة الناعمة لتحقيق التكامل المصري الأفريقي.

ولفتت إلى أن مصر تقدم تدريبا سنويا للإعلاميين والصحفيين الأفارقة من خلال معهد إعداد الإعلاميين الأفارقة التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، منوهة إلى أن هناك ما يقارب من 40 ألف إعلامي وصحفي أفريقي تخرجوا من هذا المعهد وأصبحوا من رواد العمل الإعلامي داخل دولهم الأفريقية.

وتابعت: أن ما يواجه الفن هو مشكلة اللغة، حيث يتم التغلب على اللغة من خلال توجه الإنتاج المصري إلى أفريقيا، إضافة إلى أنه يمكن أن ننشأ قناة موجه إلى الدولة الأفريقية تتحدث باللهجة المصرية والفرنسية وتتناول القضايا الخاصة بالدولة المصرية والدول الأفريقية.

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