المخابرات التركية تحقق فى زيارة إرهابي مسجد نيوزيلندا لـ إسطنبول

قرر جهاز المخابرات التركية بدء عملية تدقيق واسعة للكشف عن تفاصيل أكثر حول زيارة منفذ هجوم نيوزيلندا، الأسترالي برينتون تارانت، إلى تركيا في عام 2016.



وكشف مسئول تركي عن زيارة قام بها الإرهابي تارانت إلى تركيا صيف عام 2016.



وتعمل المخابرات التركية على التوصل لمعلومات وتفاصيل أكثر، حول زيارة الإرهابي إلى تركيا، ماذا فعل خلال إقامته لاسيما أنه أقام قرابة 43 يومًا؟ ومن قابل والتقى؟ وفيما لو تواصل مع وكالات استخبارات أجنبية من دول أخرى.



ووفق مصادر أمنية لصحيفة يني شفق، فإن المخابرات التركية قامت بعرض المعلومات التي توصلت لها حتى الوقت الحالي، إلى الجهات الرسمية وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



