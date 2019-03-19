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مرأة

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:57 م
بلقيس
بلقيس
هاجر هانئ
ظهرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى بإطلالة غريبة خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة دبى، حيث شاركت مع متابعيها على الإنستجرام مجموعة من الصور.

أطلت بلقيس بإطلالة تجمع بين الكاجوال والرسمي، حيث ارتدت تنورة سوداء طويلة ومنفوشة، ونسقت معها تيشيرت قطن من نفس اللون ومكتوب عليه باللون الفوشيا، واضافت الى اطلالتها جاكيت فوشيا ، مع قبعة سوداء.

وأكملت إطلالتها الغريبة بنظارة شمس سوداء متناسقه مع وجهها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع إطلالتها.
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي
شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

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