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منوعات

تعرف على منصة جوجل الجديدة للألعاب

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أزال محرك البحث العالمي "جوجل" خدمة الألعاب الجديدة الخاصة به، وتتجه لعمل منصة ألعاب جديدة، تتيح للمستخدمين اللعب وتصميم الألعاب نفسها.

وتتيح المنصة الجديدة والتي تطرح باسم "Daded 'Stadia" للمستخدمين استخدام الألعاب "أون لاين" دون الحاجة لتحميلها على الأجهزة، على أن يتم طرحها في القريب العاجل، ومن المقرر إطلاق الخدمة في وقت لاحق من هذا العام ، مع توقع مزيد من التفاصيل حول عناوين الألعاب المتاحة في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن للمستخدمين لهذه المنصة ممارسة الألعاب باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الموجودة لديهم ، بالإضافة إلى لوحة المفاتيح والماوس الخاصة بهم. 

وأشار مطورو بـ"جوجل" إلى أن منصة الألعاب لن تحتاج إلى التحديث، أو التحميل على الجهاز، فكل ما على المستخدمين هو الدخول إلى المنصة فقط ممارسة الألعاب مباشرة.

جدير بالذكر أن عملاق البحث طرح أول جهاز تحكم لعبة Stadia يحمل علامة Google، وهو مدمج مع مساعد Google المدعوم من منظمة العفو الدولية.

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