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حوادث

اليوم.. النقض تنظر طعون المتهمين في قضية المغارة بسوهاج

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:14 ص
طعون المتهمين فى
طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج
محمد زهير
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا اليوم طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "المغارة" بسوهاج.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

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