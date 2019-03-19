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مساعد وزير الداخلية: السيارات القديمة مش هتعدي من قانون المرور الجديد

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:06 م
سيارات قديمة
سيارات قديمة
عبد الخالق صلاح
قال اللواء صلاح الدين عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن السيارات القديمة لن تحصل على ترخيص؛ مرددا: "السيارات القديمة مش هتعدي من قانون المرور الجديد".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "مصر لديها مراكز بحوث حوادث متخصصة، وتلك المراكز تحدد أماكن الحوادث والضحايا وكل التفاصيل حولها".

وتابع "توجد مراكز حوادث متكاملة تحدد أماكنها وأطرافها ونتائجها، وتلك تساهم في صيانة الطرق، والحد من الحوادث بطرق مختلفة"، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد يمنع سحب الرخص تمامًا من المواطن، ولكن هناك طرقا أخرى للجزاء، وهناك تسهيل لدفع الغرامات".

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