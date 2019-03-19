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استشاري علاقات أسرية: لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:21 م
أشجان نبيل استشاري
أشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية
كـريـم الخـطيب
قالت أشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية، إن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في 2011 مع ما يسمى بالربيع العربي، مشيرة إلى أن عالم السوشيال ميديا يطلق عليه الذئاب المنفردة.

وأضافت «نبيل» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أننا لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا، موضحة أن دول دمرت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك دول استطاعت الاستفادة منها وأصبح إيجابيا في بعض الحالات.

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية إلى أن الحكومة الإماراتية استطاعوا توظيف السوشيال ميديا لدعم المواطن الإماراتي وتحسين السلوك الإيجابي لكل من يعيش في دولة الإمارات، مضيفة أن الإمارات الدولة الوحيدة التي تهتم بالإحصاءات التي تخرج حول مواقع التواصل الاجتماعي.

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