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أخبار البلد

الخارجية تعرب عن تعازيها في المواطنين ضحايا حادث انهيار مسجد بالكويت

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:25 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في المواطنين المصريين ضحايا حادث انهيار سقف بأحد المساجد (قيد الإنشاء) بمنطقة الصليبخات في دولة الكويت فجر اليوم الثلاثاء، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة مواطنين؛ وهم: محمد محمد محمد السقا، وأحمد يوسف أحمد الباجه، وعبد الستار جاب الله رشيدي محمد، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين آرين بإصابات متفرقة.

وأنهت القنصلية المصرية في الكويت الإجراءات الأولية الخاصة بشحن جثامين المواطنين المتوفين، وكذا التواصُل مع ذوي المتوفين والجهات الكويتية المعنية للتأكد من شحن الجثامين إلى أرض الوطن. كما تتابع وزارة الخارجية بشكل متواصل عبر القنصلية الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين جراء الحادث الأليم.

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