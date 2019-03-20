مصممة أزياء تكشف عن ألوان ملابس الربيع.. فيديو

قالت مصممة الأزياء آية محمود إن ألوان موضة الربيع هذا العام مستوحاة من الصيف بشكل كبير، حيث إن معظم ألوان الشتاء هذا العام كانت مختلفة ومزدهرة.





وأضافت محمود في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن اللون المستردة والكشميري من أبرز ألوان الصيف، مع الفساتين المشجرة بالورود المبهجة من ألوان ملابس الربيع.





وتابعت أن ملابس المحجبات في الربيع احتوت على الفساتين الواسعة، ذات التفصيلات المميزة، والمحتشمة والأكثر ملائمة للحجاب.





وأكدت أنه بالنسبة لفساتين الافراح بالنسبة للمحجبات في موضة الربيع والصيف فقد اكتسحت تفصيلات الورود على معظم التصميمات.



