ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مصممة أزياء تكشف عن ألوان ملابس الربيع.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:46 ص
ألوان ملابس الربيع
ألوان ملابس الربيع وموضة فساتين افراح ٢٠١٩
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قالت مصممة الأزياء آية محمود إن ألوان موضة الربيع هذا العام مستوحاة من الصيف بشكل كبير، حيث إن معظم ألوان الشتاء هذا العام كانت مختلفة ومزدهرة.

وأضافت محمود في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن اللون المستردة والكشميري من أبرز ألوان الصيف، مع الفساتين المشجرة بالورود المبهجة من ألوان ملابس الربيع.

وتابعت أن ملابس المحجبات في الربيع احتوت على الفساتين الواسعة، ذات التفصيلات المميزة، والمحتشمة والأكثر ملائمة للحجاب.

وأكدت أنه بالنسبة لفساتين الافراح بالنسبة للمحجبات في موضة الربيع والصيف فقد اكتسحت تفصيلات الورود على معظم التصميمات.

وأشارت إلى أن كل فتاة تحلم بفستان فرح يتناسب معها، ومع ما يتناسب مع لون وجهها وجسدها، لذا هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على مصمم الأزياء وكيفية تلبية لمطلب العروس بما يتناسب مع مواصفاتها.

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق رئيسي في الرياض

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

تعليق صادم من أمير صلاح على خلافه مع أكرم حسني.. فيديو

بعد استدعاء سفير تركيا.. رئيس وزراء أستراليا: تصريحات أردوغان مشينة

متى ينقضي توقيت عقيقة المولود.. علي جمعة يجيب

وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني للامتحانات لن يتم عبر التابلت المدرسي

طبيب يكشف خطورة الاستروكس على مخ الإنسان.. فيديو

محمد يوسف: لقاء القمة لن يحسم لقب الدوري.. فيديو

أسعار جيلي 2019 في مصر.. المستعملة تبدأ بـ 38 ألف جنيه

قصر محمد علي باشا الأثري بشبرا الخيمة.. تحفة معمارية من الإهمال إلى التطوير.. الاستعانة بخبراء علماء الآثار والفنانين التشكيليين لترميمه للاستفادة منه سياحيًا.. صور

مدرب أوغندا: منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالكان.. فيديو

زوجة لمحكمة الأسرة: جوزي مش راجل وعايز يبيعني لأصدقائه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

فيديو

طبيب يكشف خطورة الاستروكس على مخ الإنسان.. فيديو
فيديوجراف| إحنا اتغيرنا خالص يا لينا.. لص يتصرف بـ شهامة مع ضحيته
عبد الحليم علي: جروس طبق سياسة التدوير رغما عنه.. فيديو
عبد الحليم علي عن قرعة الكونفدرالية: من يريد اللقب يواجه أي منافس.. فيديو
عبد الحليم عبو: خسارة سلة الأهلي حفزتنا للتتويج بكأس مصر للطائرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟