شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة في معبد فيلة بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي حيث تناول معهم الإفطار.



وأجرى الرئيس السيسي حوارًا تفاعليًا مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيلة رمز السلام والمحبة، حيث طالب الرئيس السيسي الشباب والفتيات، بطرح كل ما يدور في عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، في إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والأفريقية.



واستمع الرئيس إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة.



وحرص الرئيس السيسي على توقف موكبه لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان، حيث ظهرت الفرحة على وجه المواطنين خلال لقائهم بالرئيس وقاموا بالدعاء له، وترديد هتاف "تحيا مصر".



وتفقد السيسي مطار برنيس المدني والقاعدة الجو-بحرية الاستراتيجية بالمنطقة العسكرية الجنوبية".



كان الرئيس السيسي، قد ودع الشباب المشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، مؤكدا أنه سيفتقدهم، متطلعا لمقابلتهم في المنتديات القادمة، ومبديا سعادته بحضور الشباب لذلك الملتقى البناء.



وأكد "السيسي" أن أجواء الملتقى كانت إيجابية ومفعمة بالأمل، والتي صاحبتهم علي مدار يومين متتالين، مؤكدا أنه شعر بالفخر والاعتزاز من رؤية تلك النماذج الواعدة من الشباب العربي الإفريقي.