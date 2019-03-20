مضغ العلكة لمدة 30 دقيقة يخلصك من ألم لن تتوقعيه

هل تعانين كثيرا من حرقة المعدة وجربت العديد من العلاجات دون جدوى؟؛ إليك 5 حيل سريعة تخلصك من "حموضة المعدة" بسرعة لن تتوقعيها ويقدمها موقع " power of positivity"



1. اللوز.. أحد العلاجات الطبيعية للتخلص من الإحساس بالحموضة، حيث أن تناول 3 أو 4 حبات لوز بعد كل وجبة يخلصك من أحماض المعدة ومن أي ألم ناتج عن الارتجاع.



2. التفاح.. يحتوي على مضادات الحموضة، و يمكنك تناول واحدة يوميًا قبل الذهاب للنوم. سيساعدك على تجنب حرقة المعدة.



3. شاي البابونج ..قبل النوم بساعة واحدة يقلل من أي التهاب في معدتك.



4. صودا الخبز ..يمكنك استخدام ملعقة واحدة منها.



5. مضغ العلكة .. خاصة الخالية من السكر لحوالى 30 دقيقة بعد تناول وجبة، يخفف من أحماض المعدة بسرعة لا تتوقعنها، وبالتالي تحسين الأعراض الحالية لارتجاع المريء.