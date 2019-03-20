فسر القرآن بشكل متطرف.. إيطاليا تطرد إمام مسجد مغربي الجنسية

طردت السلطات الإيطالية إمام مسجد في مدينة فيرتشيلي، بتهمة الإرهاب.





وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن حسام الدين رزاق (مغربي الجنسية) البالغ 36 عاما طرد من البلاد لأسباب تتعلق بأمن الدولة، مشيرة إلى أنه أعيد إلى وطنه الإثنين الماضي، برحلة مباشرة إلى الدار البيضاء.





ووفقا لبيان لوزارة الداخلية الإيطالية، فإن رزاق كان يقيم بانتظام في إيطاليا، لكنه أصبح منذ 2012 هدفا لتحقيق من قبل المخابرات بسبب تغيير مفاجئ في نمط حياته، موضحة أنه لجأ إلى تفسير صارم للغاية للآيات القرآنية، مصحوبا بسلوك عدواني حتى تجاه علماء الدين في المركز الثقافي الإسلامي في نوفارا.





وأوضح البيان أن رزاق عين عام 2017 إماما مسؤولا في الجمعية الثقافية الإسلامية في فيرتشيلي، وخلال هذه الفترة قدم مجددا محتوى متطرفا خلال خطبه، حتى بلغ الأمر انتقاد المسلمين الذين يصادقون الإيطاليين تحت ذريعة الاختلاف الثقافي والإيماني.



