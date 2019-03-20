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تعليم

وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني للامتحانات لن يتم عبر التابلت المدرسي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:25 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التصحيح الإلكتروني الجديد المقرر تطبيقه على طلاب الثانوية التراكمية، لن يتم عبر التابلت المدرسي. 

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": سوف نرى جميعًا مدى جودة نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في ارقي مدارس وجامعات العالم ، في الامتحان الاسترشادي القادم يوم 24 مارس. 

وأضاف الوزير قائلًا: إن نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات، ومصححين من المعلمين المدربين على تصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية. 

وأوضح الوزير أن نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر ومن حول العالم ، بل ومن مؤسسات دولية كبري.

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