البحث العلمي تطلق فعاليات مشروع تمكين المرأة

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة" من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الرائدات المصريات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأعضاء المجلس القومى للمرأة والقيادات النسائية في البحث العلمى والدكتورة نادية زخارى والدكتورة فنيس جودة وزيرات البحث العلمى السابقات ولفيف من المبتكرين ورواد الأعمال والشخصيات المصرية الناجحة والاعلام العلمى.





وتعد المبادرة التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018، بهدف تعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمالWomen-UP، وتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات، وبدعم قدرات صاحبات تلك المشروعات وتنمية مهاراتهم للاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب العلمية الخاصة بالتنمية، وتتركز معظم الأنشطة مبدئيًًا في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية.





ويهدف المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشمولية الاقتصادية في مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعيا واقتصاديا.



