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تعليم

البحث العلمي تطلق فعاليات مشروع تمكين المرأة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
نهلة الشربينى
افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة" من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الرائدات المصريات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأعضاء المجلس القومى للمرأة والقيادات النسائية في البحث العلمى والدكتورة نادية زخارى والدكتورة فنيس جودة وزيرات البحث العلمى السابقات ولفيف من المبتكرين ورواد الأعمال والشخصيات المصرية الناجحة والاعلام العلمى.

وتعد المبادرة التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018، بهدف تعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمالWomen-UP، وتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات، وبدعم قدرات صاحبات تلك المشروعات وتنمية مهاراتهم للاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب العلمية الخاصة بالتنمية، وتتركز معظم الأنشطة مبدئيًًا في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية.

ويهدف المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشمولية الاقتصادية في مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعيا واقتصاديا.

وأوضح "صقر"، أن هذا المشروع سينفذ في خمس محافظات مختلفة في مصر (سوهاج، الشرقية، أسيوط، القاهرة، جنوب الوادي) ويتعاون أيضًا مع المبادرة الرئاسية الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة وباقي المبادرات القومية التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتقدم المبادرة العديد من الخدمات كتشجيع رواد الأعمال من النساء وشرائح المجتمع الأكثر احتياجًا للمهارات التكنولوجية والعلمية لخلق فرص عمل جديدة من خلال نهج علمي مبني على التعاون المشترك، وإتاحة فرص تنموية في القطاعات الصناعية في مصر في مجالات المياه والطاقة والغذاء من خلال الابتكارات المجتمعية، إلى جانب تحديد أفضل الممارسات وأفضل النماذج للأنشطة المتميزة التي تقوم بها المرأة في مجالات الزراعة والغذاء والمياه ودعم تكرارها، والاستفادة من الاستراتيجيات الحالية وجهود المجالس ذات الصلة لدعم الشراكات المختلفة في منظومة التنمية التكنولوجية.

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