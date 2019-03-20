الزراعة: الورد البلدي لم يعد له رائحة حاليا .. فيديو

قال الدكتور السعيد محمد بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، إن الورد البلدي قديما كان مميزا برائحته، أم الآن لم يصبح له رائحة.



وكشف "بدوي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المٌذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأربعاء، سبب رائحة الورد التي تلاشت منه، حيث إن السبب هو عمليات التطعيم بأصناف جديدة، لإخراج ورد يعيش أطول في البيوت، إضافةً إلى التركيز على الشكل الجمالي فقط.



وتابع "بدوي" أن الزهور المخصصة للقطف يتم التعامل معها بشكل مختلف، حتى يتسنى للمزارع إنتاجها في الوقت الذي يريده.

