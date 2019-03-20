ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزراعة: الورد البلدي لم يعد له رائحة حاليا .. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:54 ص
ورد بلدي
ورد بلدي
ندى فتح الله
قال الدكتور السعيد محمد بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، إن الورد البلدي قديما كان مميزا برائحته، أم الآن لم يصبح له رائحة.

وكشف "بدوي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المٌذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأربعاء، سبب رائحة الورد التي تلاشت منه، حيث إن السبب هو عمليات التطعيم بأصناف جديدة، لإخراج ورد يعيش أطول في البيوت، إضافةً إلى التركيز على الشكل الجمالي فقط.

وتابع "بدوي" أن الزهور المخصصة للقطف يتم التعامل معها بشكل مختلف، حتى يتسنى للمزارع إنتاجها في الوقت الذي يريده.

ترشيحاتنا

محمد يوسف: لقاء القمة لن يحسم لقب الدوري.. فيديو

وداعاً لألم الركبة بدواء اصنعيه بنفسك

أول لقطات مصورة لزنزانة سفاح نيوزيلندا.. فيديو

ذئب يقتل ربة منزل في زراعات القصب بسوهاج

منة فضالي تفاجئ والدتها في عيد الأم

هروب قائد سيارة دودج بعد صدمه سيارتين في المهندسين.. فيديو وصور

شاهد.. أول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرة

موعد قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والقنوات الناقلة

شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي

خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق رئيسي في الرياض

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-3-2019

الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بدء تشغيل سيارات كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات بمحطة مصر

شوارع باريس تتأهب لاستقبال الملك الذهبي.. صور

شاهد.. حملة التجريع للقضاء على الديدان المعوية في السيدة زينب

عربة فول داخل جامعة الزقازيق تثير السخرية.. ومسئول يرد: نشاط طلابي

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

فيديو

البترول: 4 مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات بـ 1.5 مليار دولار.. فيديو
مترو الأنفاق تكشف عن أسباب تأخر قطارات الخط الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين .. فيديو
الزراعة: الورد البلدي لم يعد له رائحة حاليا .. فيديو
شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي
فيديوجراف| سر إقالة ميدو من الوحدة السعودي واختراق حسابه على تويتر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟