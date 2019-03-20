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الأورمان تجري عمليات جراحية وقسطرة ضمن مبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:27 م
الأورمان تجري عمليات
الأورمان تجري عمليات جراحية وقسطرة علاجية لمرضى كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ ضمن مبادرة "حياة كريمة" وضمن مشروعها لعلاج مرضى القلب لغير القادرين بالمجان، عن إجرائها عمليات جراحية وعمليات قسطرة علاجية مجانًا تمامًا للمرضى خلال هذا الشهر.

وأكد طاهر فؤاد مدير الخدمات الطبية بجمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة كفرالشيخ (بلطيم - الحامول - الرياض - سيدى سالم - مطوبس - فوة - دسوق - بيلا - كفرالشيخ - مركز قلين ).

وأشار إلى أنه في سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بافضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلًا عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

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