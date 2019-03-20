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تعليم

القاهرة تبتكر بروتوكول تعاون بين التعليم العالي وقنوات النهار

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:55 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أحمد سالم
وقع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلاء الكحكى مالك قنوات النهار والإعلامي د. عمرو الليثي رئيس شبكة قنوات النهار، اليوم بروتوكول تعاون في مجال البحث العلمي واكتشاف المواهب والمتميزين لإطلاق برنامج " القاهرة تبتكر " والذي يلقي الضوء علي النوابغ والمتميزين في مجال البحث العلمي والأفكار المبتكرة والمتميزة.

ويقوم البرنامج بتبني المواهب ودعمهم من خلال أكبر جائزة علمية بحثية لمبتكر القاهرة الأول وتقدر بمليون جنيه.

يذكر أن برنامج القاهرة تبتكر سيبدأ إذاعة أولى حلقاته الأسبوع المقبل على شاشة قنوات النهار في إطار دعم الشبكة لمجال البحث العلمي ورعاية المتميزين وعلماء المستقبل في مصر.

وهو برنامج مسابقات تلفزيونية تعتمد على الأفكار المبتكرة التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات واختراعات حقيقية.

يعطي برنامج "القاهرة تبتكر" الفرصة للمبتكرين والمخترعين المصريين أن يقدموا أفكارهم وأعمالهم مباشرةً للمجتمع، ويعطي الفرصة للمستثمرين على تحويل هذه الأفكار لأعمال ومنتجات يمكنها التنافس في السوق المحلي والعربي والعالمي.

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