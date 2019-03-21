برلماني يوجه أول طلب إحاطة لوزير النقل بسبب طريق البرانيس أسوان

أعلن النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لتوجيه إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن رصف طريق "البرانيس" أسوان.





وأضاف "عمارة"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا الطريق مر عليه أكثر من 10 سنوات، فأصبح متهالكًا ولا يصلح للسير، حيث تكثر به المطبات وكذلك الحفر، الأمر الذي يعيق سير حركة السيارات والمارة المترجلين، ويخلق العديد من الحوادث القاتلة التي يعاني منها أهالي المنطقة طوال فترة تهلكه.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تقديم طلب الإحاطة بالفعل وننتظر الاستجابة عليه لإعادة رصف الطريق مرة أخرى.