ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يوجه أول طلب إحاطة لوزير النقل بسبب طريق البرانيس أسوان

الخميس 21/مارس/2019 - 05:32 ص
كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل والمواصلات
القسم السياسي
أعلن النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لتوجيه إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن رصف طريق "البرانيس" أسوان.

وأضاف "عمارة"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا الطريق مر عليه أكثر من 10 سنوات، فأصبح متهالكًا ولا يصلح للسير، حيث تكثر به المطبات وكذلك الحفر، الأمر الذي يعيق سير حركة السيارات والمارة المترجلين، ويخلق العديد من الحوادث القاتلة التي يعاني منها أهالي المنطقة طوال فترة تهلكه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تقديم طلب الإحاطة بالفعل وننتظر الاستجابة عليه لإعادة رصف الطريق مرة أخرى.

ترشيحاتنا

شاروبيم: الانتهاء من 58 مشروعا بتكلفة مليار و800 مليون جنيه

علاج عامر عامر على نفقة الاتحاد

هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 21 مارس 2019

علي لطفي: لا مشكلة في الجلوس احتياطيا للشناوي وإكرامي ..فيديو

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

مسلحون يقتلون شخصا ويصيبون شقيقيه فى إطلاق نار على توكتوك بـ أبو النمرس

عميد صيدلة سوهاج: أشرح لطلابي خطورة المخدرات بأغنية أنا شارب سيجارة بني

شاهد.. كواليس فيلم حملة فرعون بمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون.. فيديو

برلماني يوجه أول طلب إحاطة لوزير النقل بسبب طريق البرانيس أسوان

محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير التشيك بطابا زيادة التدفق السياحي

6 خطوات سهلة لتنظيف بطارية السيارة وإعادتها جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟