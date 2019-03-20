من هي الشاعرة المصرية التي احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ 112؟





احتفل محرّك البحث جوجل صباح اليوم الأربعاء بمرور 112 عاماً على ميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي، ووضع صورة للشاعرة عبر المحرك وهي تكتب بريشة بين الزهور ومن ورائها مكتبةٌ عامرة.





ويأتي احتفاء جوجل بالشاعرة المصرية جميلة العلايلي في وقت يتجاهل عدد من المثقفين الشاعرة وأعمالها الأدبية، حيث تساءل البعض من هي هذه الشاعرة التي يحتفي بها جوجل وفي أي عصر جاءت؟، متناسين أعمالاً أدبية كثيرة للشاعرة المصرية ساهمت في المكتبة الأدبية العربية في منتصف القرن العشرين.





من هي؟

في العشرين من مارس عام 1907 ولدت جميلة في المنصورة بدلتا النيل، واستطاعت أن تحضر منتديات أدبية كصالون مي زيادة وفنية كالأوبرا، وظلت جميلة تتردد على القاهرة في زيارات خاطفة إلى أن قررت الإقامة فيها.





تأثرت جميلة الشاعرة بمدرسة أبوللو، وانطبعت سمات تلك المدرسة في شعرها من رومانتيكية حزينة وحيرة واغتراب ونزعة إلى التصوف، كما تأثرت جميلة بأدب الآنسة مي ودانت لها بين أخريات في تكوينها.



