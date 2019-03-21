كفاية كوبيات.. تعرف على الهدية المناسبة لكل أم في عيدها من برجها

اعتاد كثير من الأشخاص على شراء الكوبيات وأدوات المطبخ في عيد الأم، ولكنها أصبحت من الهدايا التي لا تتناسب مع الأمهات في وقتنا هذا.





وفي هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ"صدي البلد"، عن أبرز الهدايا القيمة التي تتناسب مع كل أم وفقا لبرجها.





برج الحمل..

دائما كل ما هو له علاقة بحاسة الشم يهم مولود هذا البرج لذا الورد و البرفانات المستخرجه من الورد، وممكن عزومة الام في اماكن مليئة بالورد.





برج الثور..

مرتبطة دائما هذه الام بالبيت و تفضل الهدايا العملية و المفيدة ، كما انها تحب ان تستمتع بملذات الدنيا كالأكل و الحلويات فيمكنك تقديم الشكولاتات الفاخرة او عزومتها علي عشاء فاخر، او عزومة في مكان راقي.





برج الجوزاء..

بما انه برج فضولي فتعتبر الهدايا المناسبة لأم هذا البرج الموبايل او تلفزيون او راديو او لاب توب نظرا لأنها شخصية إجتماعية.





برج السرطان..

تكون مرتبطة بالبيت لأنه من الرز أولوياتها لأنه الأمان بالنسبة لهم، لذا يهم ام هذا البرج توفير كل وسائل الراحة داخل المنزل، فيمكنك تقديم المفروشات كالستائر ، بالأضافة إلي ان حجر الحظ لمواليد السرطان هو اللؤلؤ كالعقد او الحلقان او الخواتم المزينه بهذا الحجر، او كاميرا لان معظم امهات هذا البرج يفضلون التصوير والاحتفاظ بذكرياتهم.





برج الأسد..

تفضل ام هذا البرج الهدايا الفاخرة و القيمة، فالذهب والملابس الماركات ونظارات الشمس من اكثر العدايا التي تناسبها.





برج العذراء..

تهتم الأم في برج العذراء بالأمور الصحية ورشاقتهم، كما انها تهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة فيتناسب معهم الاجهزة الرياضية أو كتب عن الصحة او تقديم النباتات.





برج العقرب..

تفضل اقتناء الاشياء النادرة فهي تفضل المصنوعات القيمة كالحقائب الجلدية و الانتيكات ومن الالوان التي تفضلها الاسود و الاحمر.





برج الميزان..

محبه جدا للأناقة وإتباع الموضة، لذا تتمتع أم هذا البرج بحس جمالي، فمستحضرات التجميل والملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة، ومنتجات العناية بالبشرة من أبرز الهدايا التي يمكنك تقديمها.





برج القوس..

بتحب السفر جدا، ولديها ذوق غريب فهي تحب الهدايا الغير تقليدية، فممكن تقديم تذكرة سفر او كتب عن السياحة أو تذكار من بلاد أجنبية أو عزومة في مطعم بيقدم أكلات مختلفة من دول العالم.





برج الجدي..

عملية ومنظمة وتفضل الأشياء الكلاسيك ذات القيمة التاريخية، فالهدايا الأنتيك والنادرة سوف تسعدها ، كما أنها تفضل المنتجات ذات الماركات العالمية كالساعات لأنها منضبطة وتعرف قيمة الوقت جيدا.





برج الدلو..

ذوقهم غريب الي حد ما ومن الصعب التنبؤ لما يحتاجه مولود هذا البرج، ولكن تفضل الهدايا الغير تقليدية و النادرة او الاشياء اليدوية او يفضل سؤالها قبل شراء الهدية.





برج الحوت..