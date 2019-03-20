إعلان لجنة تحكيم أفلام الطلبة بالإسكندرية للفيلم القصير خلال أيام

تستعد إدارة مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير لفعاليات الدورة الخامسة من عمر المهرجان وتنطلق فى 3 من شهر ابريل المقبل وتستمر حتى يوم 8 من نفس الشهر.



المهرجان يقدم هذا العام مسابقة للطلبة تتضمن أفلام تعرض للمره الأولى فى المهرجانات المصرية، ومن المنتظر أن يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة خلال أيام.



كما يعرض المهرجان 16 فيلما روائيا و 10 أفلام وثائقية، برئاسة شرفية للمنتج الكبير الدكتور محمد العدل، وبدعم من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.