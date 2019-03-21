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فن

ساعة رضا يحقق 3 ملايين و40 ألفا فى 11 أسبوعا

الخميس 21/مارس/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق الفيلم الكوميدي "ساعة رضا" للفنان أحمد فتحي، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و40 ألفا و242 جنيها بعد هرض 11 اسبوعا. 

وتدور أحداث فيلم «ساعة رضا» في إطار رومانسي كوميدي فانتازي، حول البطل (أحمد فتحي)، الذي يقع في حب فتاة (دينا فؤاد)، وتمنعه قلة وسامته من إتمام هذا الحب، فتنشغل (دينا فؤاد) بحب شخص آخر وسيم، حتى يعثر البطل على ساعة منبه يعمل كآلة زمن يعود به للوراء وتبدأ الأحداث. 

فيلم «ساعة رضا» من إنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، دينا فؤاد، طارق صبري، شيماء سيف، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، وتأليف: هشام يحيى، وإخراج هاني حمدي.

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