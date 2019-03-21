البنك المركزي: التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد خلال 5 سنوات ..فيديو

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات كان ضروريًا للتنسيق بين الجهات المعنية للتحول للدفع الرقمي.





وأضاف "حسين"، خلال استضافته برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المجلس القومي للمدفوعات وضع استراتيجية تستهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد خلال 5 سنوات.





وأشار وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إلي أنه البنك المركزي بدأ علي العمل علي المنظومة الوطنية للدفع "ميزة"، ضمن استراتيجية التحول الرقمي لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد.