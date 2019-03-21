أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء.. أحمد موسى يبكي على الهواء.. والفقي: ترامب لم يدن حادث نيوزيلندا الإرهابي.. والحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات..وعبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد

أحمد موسى باكيا بمناسبة عيد الأم: والدتي تركتني وعمري 19 سنة.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن والدته توفاها الله عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، وكان حينها في عامه الأول في فترة الدراسة الجامعية، داعيا من الله- سبحانه وتعالى- أن يرحمها.



وأكد موسى، خلال تقديمة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأم لها قيمة كبيرة جدا ويجب أن يحافظ عليها الأبناء ويسمعوا كلامها ولا يغضبها أحد وأوامرها تنفذ دون اعتراض.



وأضاف الإعلامي أن الأبناء يجب أن يعرفوا جيدا قيمة أمهاتهم، وقال: "ربنا يحفظ جميع الأمهات.



الفقي: ترامب لم يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي لانحيازه للجنس الأبيض.

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قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن تيار اليمين المتطرف يقتنع ببعض الأفكار الدينية الخاطئة مثلما يفعل تنظيم داعش الإرهابي، والإرهاب يقف على أرضية دينية خاطئة.



وأضاف " الفقي " في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الجريمة والتعصب متواجد والتعصب يقابله تعصب، وعلى العالم أن يفيق ويبدأ في تقديم مواثيق دولية تمنع الجرائم الإرهابية.



وتابع:" اليمين المتطرف يلعب على مشاعر الجماهير، والرئيس الأمريكي لم يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي ويؤكد على أن الجنس الأبيض لا ينفذ تلك الأحداث الإرهابية، وهذه جريمة نكراء يجب أن يرفضها كل الاجناس".



الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على مشروع قانون جديد، يهدف إلى التعامل مع متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات الإقتصادية والخدمية وشركات قطاع الأعمال العام والمدارس والمستشفيات،و هذا القانون سيتعامل مع جميع العاملين بالدولة بخلاف القطاع الخاص.



وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن القانون يتضمن المعاقبة بالفصل من الخدمة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات عن طريق إجراء تحليل المخدرات وإذا ثبت إيجابية العينة فمن حق الموظف إجراء تحليل آخر من معامل وزارة الصحة وإذا ثبت أنه إيجابي يصبح الموظف مفصولا من الخدمة بحكم القانون.



وتابع:" بعض العقاقير بها نسبة مواد مخدرة، وعلى الموظفين تقديم تقرير طبي قبل الخضوع للتحليل حتى لا تخرج النتيجة إيجابية"، مضيفا:" من يمتنع عن إجراء التحليل بدون عذر أو سبب مقنع سيتم فصله على الفور".



وأكمل:" سيتم إجراء التحاليل على الموظفين بشكل مفاجئ ولكن هناك تحاليل وجوبية التنفيذ في بداية التعيين أو الترقية الوظيفية او شغل الوظائف القيادية، وقبل تطبيق القانون سيتم إعطاء مهملة للموظفين متعاطي المخدرات للتقدم للعلاج من الإدمان، وسيتم التعامل معهم في سرية كاملة ولن يتم الكشف عن اسمائهم، ولن تقل المهلة عن 3 أشهر من صدور القانون.

أحمد موسى: يجب الموافقة على مد فترة رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة.

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قال الإعلامي أحمد موسى ، أنه لابد من الموافقة على زيادة فترة رئيس الجمهورية من أجل النهوض بالدولة، ومواكبة مسيرة المشروعات العملاقة .



وأضاف " موسي "، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد ان استقرار الدولة يشجع المستثمرين ،ورؤوس الأموال من أجل الاستثمار في مصر .



وتابع :" جميع دول العالم تقوم بتولي فترة رئاسية كبيرة من أجل الحفاظ علي الدولة والمستثمرين "، موضحا ان الثقة في الاستمرار السياسي، والدولة هي الضمان الوحيد للاستثمار في الدولة.



وتابع :" 20 مليار دولار استثمار فقط في قطاع البترول ، و2 مليار دولار في عام 2011 استثمارات مباشرة ، 6.9 مليار دولار استثمارات مباشر في عام 2016.

المسماري يحذر من وجود صفحات مزيفة للجيش الليبي على السوشيال ميديا.

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قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية أصبح لديها خبرة عسكرية كبرى لخوض بقية المعركة ضد الإرهاب، عوضا عن تقديم كافة الخدمات العسكرية والمدنية.



وأشار "المسماري" خلال مؤتمر صحفي مذاع علي فضائية "أكسترا نيوز"، إلي أن هناك العديد من الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها الناطقة باسم غرف عمليات ومناطق عسكرية، والتي لا تعد صحيحة علي الإطلاق، مؤكدا أنه لا توجد مواقع تواصل الاجتماعي لجميع غرف العمليات والمناطق العسكرية الخاصة القوات المسلحة الليبية، بناء علي قرارات القائد العام.



ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي، إلي أن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي هو الجهة الإعلامية الوحيدة للجيش الليبي.



وتابع، أن القوات المسلحة الليبي تسعى جاهدة لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية والمجرمين بشكل كامل، للحفاظ علي أمن المناطق والمدن.

زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.



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قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلي مراد، إنه والدته ظلمت كثيرا في حياتها، ولم تحن لها الفرصة للرد والدفاع علي نفسها، موضحا أنه فوجئ قبل وفاتها ب ـ3 أسابيع بعنوان علي أحد الجرائد يحمل اتهام للفنانة الراحلة بالتجسس لحساب إسرائيل.



وتابع، "فطين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه قرأ الصحيفة، ليفاجأ بعدم وجود أي دليل علي تورط والدته في هذه الجريمة، ولكن المانشت الرئيسي للجريدة حمل المعنى من باب الدعاية فقط.



وأشار إلي أن والدته شعرت بألم كبير بعد قراءتها للجريدة، وانهارت بشكل كامل بعد ذلك الاتهام الشنيع، منوها إلي أنه والدتها كانت في سوريا حين اتهمت بتلك الشائعة.

عزمي مجاهد يدافع عن ميدو بعد إقالته من الوحدة السعودى.

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شاد الإعلامي عزمي مجاهد، بمدرب نادي الوحدة السعودي السابق أحمد حسام ميدو، وقال إنه "قدم أداءا رائعا في الدوري السعودي".



كان نادي الوحدة السعودي قد أعلن إقالة أحمد ميدو، بعدما سب أحد مشجعي النادي على تويتر.



وأضاف "مجاهد" في برنامجه عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الأربعاء، أن أحمد حسام ميدو قدم تجربة رائعة في الدوري السعودي، وشرف مصر.



وأشار عزمي مجاهد، إلى أن ميدو أخطا عندما سب المشجع السعودي، متابعا: "السعودية والإمارات مبيهزروش

