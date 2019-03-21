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أخبار البلد

أكاديمي: حديث العامة في الدين سبب تأخر تجديد الخطاب الديني

الخميس 21/مارس/2019 - 02:46 ص
الدكتور محمد المرسى،
الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة
حمادة خطاب
أكد الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الحديث في الدين على شاشات الإعلام دون الرجوع للأزهر هو السبب الرئيسي في تأخير تجديد الخطاب الديني.

وأضاف "المرسي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإعلام له دور كبير في تصحيح المفاهيم الدينية، ولكن الأمر ليس سهلًا ويحتاج إلى آليات منها على سبيل المثال، اتّباع قائمة الأزهر في اختيار المتحدثين في رجال الدين، كما علينا اختيار الموضوعات التي نتحدث بها، ولا نتطرق للحديث في شأن الأديان الأخرى إلا في أضيق الحدود.

وتابع: أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد في هذا الشأن، ولن يحدث جديد إلا بظهور رجال دين يتقبلهم المشاهد، ويكونون على قدر كبير من الحكمة.

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