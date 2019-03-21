ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أمواج دمعة الشيطان العاتية تبتلع فتاة أمام الحضور.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة ابتلاع أمواج منطقة "دمعة الشيطان"، أكثر الأماكن جذبا للسياح من جميع أنحاء العالم، فتاة أمام الناس.

وبحسب روسيا اليوم، أظهر الفيديو الفتاة السائحة تقف على قمة الجرف العميق في جزيرة بالي بإندونيسيا، المسمى بـ"دمعة الشيطان"، ومن خلفها تتلاطم أمواج البحر العاتية، لتلتقط بعض الصور التذكارية في هذه البقعة الجميلة من العالم.

ولكن جاءت موجة عاتية غيرت تفاصيل المشهد الرومانسي، ودفعت بالسياح للهرب فورا من الجرف، وقذفت الفتاة بقوة هائلة على صخور الشاطئ.


وكانت الفتاة محظوظة جدا، حيث إن الجرف العميق في جزيرة بالي بإندونيسيا، المسمى "دمعة الشيطان"، على الرغم من جماله على شاطئ البحر، إلا أنه من أخطر الأماكن في العالم، فلم تصب إلا بخدوش وكدمات بسيطة فقط، على الرغم من أنها كانت عرضة للسقوط في هاوية الجرف إلى أعماق البحر.

ترشيحاتنا

بمكونات بسيطة تخلصي من تجاعيد الوجه

شاهد| لاعبة كرة قدم توجه صفعة قوية لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة

ماسنجر يطلق خاصية جديدة اليوم لتجنب الإحراج خلال الرد

الزمالك يشن هجوما على الحكم محمد الحنفي

مسئولون: أمريكا قد توقف قريبا الاستعدادات لتسليم مقاتلات إف-35 لتركيا

أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

العالم: موضة ظهور المذيع الديني أمر مرفوض

سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

الفنانة سميرة عبد العزيز تحكي قصتها مع كسوة الكعبة.. فيديو

روجينا تهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده: الجدعنة والأصل

قصة مزارع الكلاب غير المرخصة.. موجودة فوق أسطح المنازل وتستخدم في النصب والمضاربة

ساعة رضا يحقق 3 ملايين و40 ألفا فى 11 أسبوعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معابد فيلة بأسوان.. مهد عبادة إيزيس وسر ارتباط الحكام بها.. صور

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

فيديو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو
الفنانة سميرة عبد العزيز تحكي قصتها مع كسوة الكعبة.. فيديو
هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟