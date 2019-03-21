أمواج دمعة الشيطان العاتية تبتلع فتاة أمام الحضور.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة ابتلاع أمواج منطقة "دمعة الشيطان"، أكثر الأماكن جذبا للسياح من جميع أنحاء العالم، فتاة أمام الناس.



وبحسب روسيا اليوم، أظهر الفيديو الفتاة السائحة تقف على قمة الجرف العميق في جزيرة بالي بإندونيسيا، المسمى بـ"دمعة الشيطان"، ومن خلفها تتلاطم أمواج البحر العاتية، لتلتقط بعض الصور التذكارية في هذه البقعة الجميلة من العالم.



ولكن جاءت موجة عاتية غيرت تفاصيل المشهد الرومانسي، ودفعت بالسياح للهرب فورا من الجرف، وقذفت الفتاة بقوة هائلة على صخور الشاطئ.





وكانت الفتاة محظوظة جدا، حيث إن الجرف العميق في جزيرة بالي بإندونيسيا، المسمى "دمعة الشيطان"، على الرغم من جماله على شاطئ البحر، إلا أنه من أخطر الأماكن في العالم، فلم تصب إلا بخدوش وكدمات بسيطة فقط، على الرغم من أنها كانت عرضة للسقوط في هاوية الجرف إلى أعماق البحر.



