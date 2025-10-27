قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نصائح لتخفيف آلام ممارسة الرياضة.. احرص عليها

نصائح مفيدة لتخفيف آلام ممارسة الرياضة .. احرص عليها
نصائح مفيدة لتخفيف آلام ممارسة الرياضة .. احرص عليها
عبد الفتاح تركي

عادة ما يعاني الأشخاص، الذين يمارسون الرياضة بانتظام، من بعض الآلام مثل الوخز الجانبي والتشنجات وآلام العضلات.

الوخز الجانبي

وقال مارسيل رويتر، المحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، إن أسباب الوخز الجانبي أثناء ممارسة الرياضة لا تزال غير واضحة، موضحا: "تشير الدراسات الحديثة إلى تأثير الغشاء البريتوني، وهو عبارة عن غشاء جلدي يبطن تجويف البطن، ويتكون عادة من عدة طبقات، وتشتمل إحدى هذه الطبقات على عدد كبير من مستقبلات الآلام، وقد تتأثر هذه المستقبلات بالحركات أثناء ممارسة التمارين الرياضية".

عايز تعمل تمارين؟ اعرف معدل ممارسة الرياضة المفيد للصحة

وأضاف رويتر قائلا: "عند تناول الكثير من الطعام قبل التمارين الرياضية فإن الضغط يزداد على الغشاء البريتوني، ولذلك من الأفضل التوقف عن تناول الطعام قبل التمارين بساعتين أو ثلاث ساعات".

وأردف الخبير الألماني قائلا: "هناك مؤشرات على أن المشروبات المتساوية التوتر (الايزوتونية) والمحلاة تتسبب أيضا في ظهور الوخز الجانبي".

علاوة على أن وضعية الجسم يمكن أن تساهم في ظهور الوخز الجانبي؛ حيث إنها تظهر في بعض الرياضات بوتيرة أكبر مقارنة بغيرها. وأوضح رويتر ذلك بقوله: "عند الركض يكون الغشاء البريتوني تحت ضغط أكبر بسبب وضعية الجسم الأكثر استقامة مقارنة بركوب الدراجات الهوائية، وهو ما يزيد من احتمالية التعرض للوخز الجانبي".

أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

وليس هناك دراسات توصي بأفضل طريقة لعلاج حالات الوخز الجانبي الحادة، ولذلك نصح الخبير الألماني رويتر بتجريب طرق مختلفة؛ حيث يمكن هنا اللجوء إلى التحكم في التنفس وتباطؤ السرعة أثناء المشي أو التدليك أو الضغط الخفيف على المنطقة المؤلمة.

وقد يستمر بعض الأشخاص في المشي ويختفي الألم تماما. وللوقاية من الوخز الجانبي نصح الخبير الألماني بإجراء بعض التمارين الخفيفة، مثل شد البطن، إلا أنه لا أحد بمنأى عن التعرض لحالات الوخز الجانبي.

ألم العضلات

وأشار الخبير الألماني رويتر إلى أنه ليس هناك ألم عضلات واحد، بل أكد على أنه "هناك أنوع مختلفة من آلام العضلات وأسباب مختلفة أيضا". وعادة ما تظهر آلام العضلات بسبب التمارين الرياضية غير المعتادة أو التمارين الشديدة؛ نظرا لأن هذه التمارين تؤدي إلى تلف النسيج الضام أو الألياف العضلية، ولذلك يتمكن الجسم من الشفاء بشكل ذاتي.

فوائد ممارسة الرياضة

وأضاف رويتر قائلا: "تظهر آلام العضلات بعد 12 أو 24 ساعة من التمارين الرياضية الشديدة، ويبلغ الألم ذروته بعد 24 إلى 72 ساعة". ولذلك يلاحظ الرياضيون تراجعا في أدائهم، وأضاف الخبير الألماني قائلا: "لم يثبت عمليا ما إذا كان ذلك يزيد من خطر الإصابة".

ويمكن للرياضيين تجنب آلام العضلات من خلال اتباع استراتيجية بسيطة: "البدء بأحمال خفيفة، ثم زيادة شدة التمارين تدريجيا". وإذا كان المرء يعاني من آلام العضلات بالفعل فمن المهم أيضا تحسين الدورة الدموية، وهنا نصح رويتر بالحفاظ على النشاط البدني من خلال ركوب الدراجات مثلا، ومع ذلك يجب تجنب الإجهاد المفرط، بالإضافة إلى أن الحمامات الدافئة والكمادات الساخنة تعمل على تحفيز الدورة الدموية.

ممارسة الرياضة وتأثيرها على الوقاية من الزهايمر

التشنجات

وقال أكسل كلاين، أخصائي الطب الرياضي بمدينة دريسدن الألمانية، إن التشنجات تظهر بسبب إجهاد العضلات، موضحا: "لا توجد دراسات توضح أسباب تشنجات أربطة هذه العضلات تحديدا".

وقد يحدث إجهاد العضلات نتيجة لتغييرات في الإلكتروليتات، وهي عبارة عن معادن مهمة مثل المغنيسيوم. وأوضح كلاين قائلا: "عندما أمارس الرياضة أفرز بعض الإلكتروليتات، التي يحتاجها الجسم، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن"، وفق دي بي إيه.

وغالبا ما تحدث التشنجات لدى الرياضيين، الذين يركضون كثيرا، مثل لاعبي كرة القدم أو العدائين. وأوضح كلاين قائلا: "إن الاهتزاز أو الضغط على العضلات له تأثير في حدوث التشنجات، علاوة على أن تآكل الأقراص الفقرية الناتج عن فقدان الماء له دور في ظهور التشنجات، وخاصة لدى كبار السن: "وفي هذه الحالة يصبح التخميد في أسفل العمود الفقري أقل فعالية، وهو ما يزيد بدوره من احتمالية حدوث التشنجات".

فوائد ممارسة الرياضة العلاجية والسيكولوجية

ويمكن للعدائين والرياضيين تجنب التعرض للتشنجات من خلال ارتداء جوارب ضاغطة، والأهم من ذلك إعادة ترطيب الجسم بمشروبات غنية بالإلكتروليتات.

ومع ذلك فإن خطر حدوث التشنجات يتعلق بمستوى اللياقة البدنية أو حالة التدريب. وأضاف الخبير الألماني رويتر قائلا: "إذا اعتادت العضلة على الرياضة من خلال زيادة شدة التدريب تدريجيا، فسوف تقل التشنجات، ولذلك من الأفضل أن يتضمن التمرين فترة إحماء بدلا من البدء بالتدريب مباشرة دون تهيئة".

وفي حالة ظهور التشنجات فإنه يجب أخذ قسط من الراحة أو التوقف عن النشاط البدني، ويمكن للتدفئة أن تجدي نفعا هنا أيضا، بالإضافة إلى أن التدليك الخفيف يحسن من الدورة الدموية. وأضاف رويتر قائلا: "تمارين الإطالة السلبية مفيدة أيضا؛ حيث يتم شد العضلات المتشنجة برفق".

الصداع

إذا شعر المرء بصداع أثناء ممارسة التمارين الرياضية، فيجب أخذه على محمل الجد، واستشارة الطبيب المختص، خاصة إذا كانت هذه الحالة متكررة. وأشار أخصائي الطب الرياضي كلاين إلى أنه من المحتمل أن يكون سبب ذلك ارتفاع ضغط الدم أثناء بذل الجهد، وأضاف قائلا: "عادة ما يظهر الصداع في مقدمة الجبهة". وفي مثل هذه الحالات يمكن إجراء تخطيط كهربية القلب أثناء الإجهاد للتعرف على الأسباب.

وعند الشعور بالصداع في مؤخرة الرأس فقد يكون ناتجا عن توتر في عضلات الكتف والرقبة. وأضاف كلاين قائلا: "يميل الكثير من الأشخاص، الذين يمارسون رياضة الجري كتعويض عن العمل المكتبي، إلى رفع أكتافهم بشكل ملحوظ". ولذلك يتعين على هؤلاء الأشخاص محاولة الاسترخاء في تلك المنطقة أثناء التدريب.

ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلات البرد نصائح وطرق للتعافى ا

وفي حالة الشعور بصداع فمن الأفضل التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية على الفور، ولا ينصح بتناول مسكن آلام ومواصلة التمرين. وحذر الطبيب الألماني كلاين من أن الإيبوبروفين يسبب ضغطا إضافيا على المعدة، علاوة على أن تناول الأدوية أثناء ممارسة التمارين الرياضية يقلل من تدفق الدم إلى المعدة أكثر مما هو عليه بالفعل، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في المعدة.

ممارسة الرياضة آلام ممارسة الرياضة نصائح لتخفيف آلام ممارسة الرياضة الوخز الجانبي الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: نعمل مع الفاتيكان على إصدار ميثاق عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

دار الإفتاء

ما حكم قراءة القرآن دون حفظه؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: التعليم القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد