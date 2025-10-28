قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد سماوي مدهش.. قافلة ستارلينك تظهر وسط الشفق القطبي| ما القصة؟

قافلة ستارلينك
قافلة ستارلينك
أمينة الدسوقي

من على متن محطة الفضاء الدولية، التقط رائد فضاء تابع لوكالة «ناسا» صورة فريدة من نوعها، وثق فيها مرور قافلة من أقمار «ستارلينك» الصناعية بينما ينساب الشفق القطبي الأخضر أسفلها كستارة من الضوء السماوي، في مشهد يجمع بين روعة الطبيعة وتطور التكنولوجيا.

قافلة من آلاف الأقمار تضيء المدار

رائد الفضاء الأمريكي دون بيتيت، المعروف بمهاراته في التصوير الفوتوغرافي، سجل مرور ما يقرب من 6750 قمرا صناعيا من منظومة «ستارلينك» التي أطلقتها شركة سبيس إكس لتوفير خدمة الإنترنت فائق السرعة حول العالم.

وقال بيتيت إن الأقمار الصناعية كانت «واضحة للغاية» رغم توهج أضواء الشفق، مشيرًا إلى أن بعضها كان ساطعا مثل كوكب المشتري، واستمر لمعانها بين ثانية إلى عشر ثوان.

مخاوف فلكية من السطوع الزائد

ورغم الجمال البصري للمشهد، إلا أن علماء الفلك أبدوا قلقهم من التأثير المتزايد لهذه الأقمار على عمليات الرصد الفلكي، خاصة عندما تكون حديثة الإطلاق وتظهر على شكل "قطارات" ضوئية في السماء.

ويخشى الخبراء أن يؤدي انتشارها المتزايد إلى تشويش الصور والملاحظات الفلكية، خصوصا في المناطق التي تعتمد على التلسكوبات الأرضية الحساسة.

عودة رائد الفضاء في يوم ميلاده السبعين

وأنهى بيتيت مؤخرا رحلته الفضائية الرابعة التي استمرت 220 يوما، ليعود إلى الأرض في 20 أبريل، وهو يوم عيد ميلاده السبعين، على متن مركبة «سويوز» الروسية التي هبطت في سهول كازاخستان.

وبعد عودته، بدأ بنشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها خلال مهمته، التي لم يتمكن من مشاركتها سابقا بسبب انشغاله في تنفيذ التجارب العلمية والمهام اليومية داخل المحطة.

شبكة ستارلينك بين الفائدة التقنية والمخاطر الفلكية

ووفقا لأحدث البيانات، تضم شبكة «ستارلينك» حاليًا نحو 8600 قمر صناعي نشط في المدار، لتصبح أكبر كوكبة اتصالات فضائية في التاريخ.

ورغم دورها الحيوي في توفير الإنترنت للمناطق النائية حول العالم، إلا أن سطوعها الكبير لا يزال يمثل تحديًا علميًا أمام مراقبة السماء، خصوصًا خلال المراحل الأولى من الإطلاق عندما يمكن رؤيتها بالعين المجردة وكأنها أشرطة ضوء تتحرك عبر الفضاء.

أقمار «ستارلينك» الصناعية الفضاء الدولية محطة الفضاء الدولية ناسا شبكة ستارلينك

