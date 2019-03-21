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فن

في عيد الأم.. عمرو دياب بكى على فراقها وقدم إليها أغنية رومانسية.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 01:40 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شروق ابراهيم
يصادف اليوم، الخميس 21 مارس، عيد الأم الذي يحتفل به العالم العربي والغربي أيضا، وبالتأكيد هذا اليوم سيمر حزينا على الهضبة عمرو دياب الذي فقد والدته منذ 7 أسابيع، بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجأة.

وقال عمرو دياب، في حوار قديم مع الإعلامي ممدوح موسى، إن أغنية "وهي عاملة إيه دلوقت" من ألبوم "تملي معاك"، هي الأغنية المفضلة لوالدته ودائما ما يغنيها لها.

وأجهش النجم الكبير في البكاء عندما قدم أغنية "إنتي في دمي" في حفله بدبي، لوالدته "رقية".

ويظن الكثيرون أن عمرو دياب قدم أغنية "وحشتيني" كأغنية رومانسية تعبر عن حالة حبيب مشتاق، ولكن في حقيقة الأمر كان "عمرو" قدمها لوالدته.

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