أمير مرتضى عن لقاء الزمالك والمقاولون: الفوز بمجهودنا أفضل من 10 بطولات بالحكام

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التعادل مع المقاولون بهدفين لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





قال أمير مرتضى من بداية المباراة وهناك تعنت واضح ضدنا من الحكم محمد الحنفي، في أكثر من كرة، وقلنا قبل ذلك، الزمالك لن يحصل على بطولة بسهولة ويحارب ضد الجميع”.





وأضاف المشرف العام ، الموضوع بقى شكله بايخ أوي، عمرنا ما هاجمنا حكم ولكن الأمر زاد عن حده، حاولنا على قد ما نقدر الوقوف بجانب الحكام المصريين ولكن لن يكون ذلك على حساب الزمالك.





وتابع أمير مرتضي ، لم نتحجج أو رفضنا خوض اللقاء أو طلبنا التأجيل مثل بعض الفرق الأخرى، رغم أننا كنا في مهمة مصيرية بالجزائر، الكورة لا تتحمل ثلاث أو أربعة أخطاء يؤثرون على النتيجة، الحكم كان قاصد يفسد اللقاء”.





واستطرد: “أريد طمئنة الجماهير نحن نسير في الطريق الصحيح، هذه الأخطاء تزيدنا إصرارا على حسم البطولة”.





وواصل أمير حديثه قائلا: “الزمالك سيجعل الدوري يُحسم في المستطيل الأخضر، لن نحتاج إلى مساعدة أحد كما يفعل الآخرون، لن نحتاج إلى قوة خارجية مثل البعض الذي كان يتباهى على قناة الأهلي بأن الدوري سيحسم خارج المستطيل الأخضر”.





وأضاف المشرف العام ، الدولة أكبر من أن تقف بجانب نادي معين، كل الفساد الذي يُجرى ضد الزمالك، يزيدنا إصرارا وغلا في الملعب، وسيجعل البطولة لها طعم، بالنسبة لنا البطولة الواحدة التي نحصل عليها بشرف، أفضل من 10 نحصل عليها بالحكام مثل البعض”.





وأتم: “تحدثنا مع اللاعبين الفترة الماضية، عن وجود ضغوطات من الحكام، ولكن في النهاية هناك أخطاء متعمدة ركلة جزاء ليس لها علاقة بركلات الجزاء، وكذلك لدينا ركلة جزاء”.





وتطرق أمير مرتضي ، للحديث عن لقاء الأهلي قائلا: “لاعبو الزمالك متشوقين لهذه المواجهة”.





وكشف عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن الحكم محمد الحنفي وجه سؤالا لفرجاني ساسي حول عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها، الأمر الذي جعل الدولي التونسي يتعجب.





وقال أمير: كنا متفقين مع اللاعبين لن يصرحوا بعدد البطاقات بشكل صريح حتى لا يكون هناك تعنت ضدهم.



