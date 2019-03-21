توزيع 70 وحدة سكنية بالقرعة العلنية بكوم حمادة.. صور

شهد المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة القرعة العلنية لتوزيع 70 وحدة سكنية على مستحقيها من أبناء مركز ومدينة كوم حمادة بمساكن طريق البلاكوس وشارع جمال عبد الناصر، وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان.



وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بسرعة توزيع الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها وتوصيل المرافق لها على مستحقيها.



وتم إجراء القرعة العلنية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة تحت إشراف حازم الأشموني -السكرتير العام المساعد والعميد عبد الله المليجي- رئيس مدينة كوم حمادة وأعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالمحافظة ومسؤول الإسكان بمركز ومدينة كوم حمادة.