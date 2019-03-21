هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور

أقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، احتفاليةً بمناسبة عيد الأم وذلك بحضور قيادات الهيئة والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد ثروت والحاجة ياسمين الخيام.



وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من الأمهات، بحضور أبنائهن، فى تقليد اعتادت الهيئة عليه كل عام في هذه المناسبة.



وشهد الاحتفال حضورًا كبيرًا من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن المختلفة.