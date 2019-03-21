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اقتصاد

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 04:30 م
خلال الحفل
خلال الحفل
آمنة عبدالعظيم
أقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، احتفاليةً بمناسبة عيد الأم وذلك بحضور قيادات الهيئة والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد ثروت والحاجة ياسمين الخيام.

وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من الأمهات، بحضور أبنائهن، فى تقليد اعتادت الهيئة عليه كل عام في هذه المناسبة.

وشهد الاحتفال حضورًا كبيرًا من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن المختلفة.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم.. صور

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