جدول ترتيب الصعيد بعد فوز سوهاج على تحرير أسوان بثلاثية في القسم الثاني



وجاء الترتيب كالتالي :

1- اسوان :48 نقطة

2- بني سويف :42 نقطة

3- تليفونات بني سويف :39

4- الإعلاميين :34

5- المنيا :33

6- سوهاج :31

7- طهطا :31

8- ديروط :31

9- الالومنيوم :29

10- النصر للتعدين :25

11- الفيوم :24

12- تحرير أسوان :21

13- مركز شباب ناصر ملوي :14

14- الوليدية : 10

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي سوهاج فوزا على منافسه تحرير أسوان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.