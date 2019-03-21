ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جدول ترتيب الصعيد بعد فوز سوهاج على تحرير أسوان بثلاثية في القسم الثاني

الخميس 21/مارس/2019 - 06:03 م
تحرير أسوان - أرشيفية
تحرير أسوان - أرشيفية
عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي سوهاج فوزا على منافسه تحرير أسوان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

وجاء الترتيب كالتالي :
1- اسوان :48 نقطة
2- بني سويف :42 نقطة
3- تليفونات بني سويف :39
4- الإعلاميين :34
5- المنيا :33
6- سوهاج :31
7- طهطا :31
8- ديروط :31
9- الالومنيوم :29
10- النصر للتعدين :25
11- الفيوم :24
12- تحرير أسوان :21
13- مركز شباب ناصر ملوي :14
14- الوليدية : 10

ترشيحاتنا

غرق 2000 سيارة يزيد سعرها عن نصف مليار دولار

مفاجأة .. إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق

سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو

مصرع 2 شديدى الخطورة وضبط ثالث فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالإسكندرية.. صور

شاهد.. أول ظهور لميدو عقب إقالته من الوحدة السعودى

شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

3 شروط تحسم ضم محمد صلاح الى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

عقوبات صارمة تنتظر مدرب الزمالك لسلوك غير رياضي فى لقاء المقاولون

سلسلة هجمات جديدة تستهدف 4 مساجد في بريطانيا.. فيديو

رامز جلال يبعث برسالة مؤثرة لـ والدته الراحلة

رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير النقل رسميًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة
سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو
شاهد.. فرحة أهالي أبو السعود العشوائية بشققهم الجديدة في الأسمرات
خبطة العمر .. بريطاني يربح جائزة 93 مليون دولار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟