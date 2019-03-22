المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ477.22 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

ارتفعت جملة النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري بنهاية العام الميلادي الماضي إلى 477.22 مليار جنيه بعد أن كانت 474.34 مليار جنيه في نوفمبر السابق له بفارق 2.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 476.13 مليار جنيه في أكتوبر السابق لهما بفرق 1.1 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي العملة المعاونة المتداولة بلغت 548 مليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 536 مليونا في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 526 مليون جنيه في أكتوبر 2018.



وذكر التقرير ان حجم العملات المعدنية المتداولة بلغت 509 مليونا مقابل 497 مليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 487 مليون جنيه في أكتوبر 2018.

